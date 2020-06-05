"Улучшения после первого сеанса". Медики раскрыли особенности лечения коронавирусных больных в барокамере

Пациенты с коронавирусной инфекцией чувствуют себя лучше уже после первого сеанса в барокамере. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник отделения гипербарической оксигенации НИИ имени Н.В. Склифосовского Ольга Левина.

— По нашему опыту, улучшение состояния наступает уже после первого сеанса, достаточно четырёх-пяти сеансов, чтобы пациент вышел на другой уровень самочувствия, естественно, в комплексе с другим лечением, — приводит слова Левиной РИА "Новости".

Она отметила, что сеанс проводится один раз сутки, его длительность от пятидесяти минут до часа. По словам Левиной, барокамера отличается от ИВЛ тем, что в ней больной продолжает дышать своими лёгкими, но за счёт повышенного атмосферного давления.

— Это позволяет насытить плазму кислородом, причём парциальное давление кислорода повышается в несколько раз. Это имеет огромный лечебный эффект, — уточнила она.

Директор института Сергей Петриков добавил, что все пациенты, находящиеся в барокамере, поступают из реанимации. По его словам, одним из маркеров улучшения самочувствия больных в барокамере является то, что они засыпают в ней и могут спокойно отдохнуть, не думая о том, как им вздохнуть.