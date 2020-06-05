"Расслабляться не стоит". Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу. По его словам, это Северная Осетия и Забайкальский край, а вот в Дагестане эпидемиологическая обстановка улучшилась.
— Северная Осетия — Алания тоже вызывает у нас большое опасение, внимание. Забайкальский край вызывает тревогу определённую. Поэтому есть ещё проблематичные регионы, их достаточно большое количество, — отметил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".
Он также отметил, что в России в медицинских учреждениях находится 126 500 человек с диагностированным коронавирусом или подозрением на него, при этом на аппаратах искусственной вентиляции лёгких сейчас 3460 пациентов. Мурашко подчеркнул, что это следствие того, что люди почувствовали себя свободнее, перестали носить маски. На вопрос, стоит ли расслабляться, он ответил: "Однозначно нет!"
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что российский препарат от коронавируса "Авифавир" будет предоставляться бесплатно.