"Расслабляться не стоит". Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко назвал регионы с тревожной ситуацией по коронавирусу. По его словам, это Северная Осетия и Забайкальский край, а вот в Дагестане эпидемиологическая обстановка улучшилась.

Он также отметил, что в России в медицинских учреждениях находится 126 500 человек с диагностированным коронавирусом или подозрением на него, при этом на аппаратах искусственной вентиляции лёгких сейчас 3460 пациентов. Мурашко подчеркнул, что это следствие того, что люди почувствовали себя свободнее, перестали носить маски. На вопрос, стоит ли расслабляться, он ответил: "Однозначно нет!"