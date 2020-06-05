Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений в Москве

Решение об отмене очередных ограничительных мер в Москве будет принято 8 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, что интервал между снятием ограничений в городе составляет одну неделю.

— В понедельник мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник (8 июня. — Прим. Лайфа) мы можем сделать какие-то выводы. Мы видим, что положительная динамика сохраняется — меньше выявляется больных коронавирусом, меньше пневмоний, меньше смертей, — рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что следующие решения по отмене ограничений могут быть гораздо радикальнее предыдущих, так как, по словам мэра, москвичи охотно соблюдают все меры безопасности, включая масочный режим и безопасное расстояние между друг другом.