Учёные предупредили об особой опасности коронавируса для лысых

Мужские гормоны (андрогены) способствуют подавлению коронавируса. Нехватка их в организме зачастую приводит к потере волос. Группа исследователей под руководством профессора Университета Брауна — Карлоса Вамбьера — пришла к выводу, что лысым может грозит тяжёлое течение CoViD-19.

Заметив связь между смертностью от коронавируса и признаками облысения, учёные заговорили о "признаке Габрина". Речь идёт о Фрэнке Габрине. Это первый врач, который умер от коронавируса в США, и он тоже был лысым.

Результаты исследования, которое провели в Испании, показали, что 79% мужчин, погибших от вируса в трёх госпиталях Мадрида, были лысыми. Теперь учёные задумываются о том, чтобы назначать гормональные препараты для борьбы с коронавирусом. Но эффективность такого лечения пока под вопросом.