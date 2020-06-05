НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Учёные предупредили об особой опасности коронавируса для лысых

Исследователи напоминают, что первый врач, который скончался в США от CoViD-19, тоже был без волос на голове.

68
Post cover

Фото © Pixabay

Мужские гормоны (андрогены) способствуют подавлению коронавируса. Нехватка их в организме зачастую приводит к потере волос. Группа исследователей под руководством профессора Университета Брауна — Карлоса Вамбьера — пришла к выводу, что лысым может грозит тяжёлое течение CoViD-19.

Заметив связь между смертностью от коронавируса и признаками облысения, учёные заговорили о "признаке Габрина". Речь идёт о Фрэнке Габрине. Это первый врач, который умер от коронавируса в США, и он тоже был лысым.

Результаты исследования, которое провели в Испании, показали, что 79% мужчин, погибших от вируса в трёх госпиталях Мадрида, были лысыми. Теперь учёные задумываются о том, чтобы назначать гормональные препараты для борьбы с коронавирусом. Но эффективность такого лечения пока под вопросом.

Напомним, сегодня представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что Россия достигла плато по коронавирусу.

Выбор редакции

Loading...