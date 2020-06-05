Прощание с Михаилом Кокшеновым состоится в воскресенье

Прощание с народным артистом России Михаилом Кокшеновым пройдёт в воскресенье в ритуальном зале Митинского крематория. Об этом Лайфу сообщила подруга актёра Любовь Воропаева.
— Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдёт в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня, — сказала она.
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Воропаева добавила, что после церемонии прощания урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, где похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила.
Напомним, о смерти Кокшенова стало известно сегодня. Об этом в "Фейсбуке" сообщила его жена, не уточняя причины произошедшего.
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