Прощание с Михаилом Кокшеновым состоится в воскресенье

Прощание с народным артистом России Михаилом Кокшеновым пройдёт в воскресенье в ритуальном зале Митинского крематория. Об этом Лайфу сообщила подруга актёра Любовь Воропаева.

— Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдёт в ритуальном зале Митинского крематория в 10:30 утра в воскресенье, 7 июня, — сказала она.

Воропаева добавила, что после церемонии прощания урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, где похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила.

Напомним, о смерти Кокшенова стало известно сегодня. Об этом в "Фейсбуке" сообщила его жена, не уточняя причины произошедшего.