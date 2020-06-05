Black Lives Matter. Часть улицы перед Белым домом назвали в честь погибших афроамериканцев

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

В Вашингтоне часть улицы, которая ведёт к Белому дому, переименовали в честь погибших афроамериканцев. Мэр города Мюриел Баузер объявила о принятом решении и выложила видео с заменой таблички под аплодисменты сотен прохожих.

— Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны"), — написала она в "Твиттере".

Breonna Taylor, on your birthday, let us stand with determination.



Determination to make America the land it ought to be. pic.twitter.com/XOfu6CGEGY — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

Баузер также опубликовала кадры улицы, на которой появилась огромная надпись "Жизни чёрных важны", и вспомнила о 26-летней темнокожей сотруднице скорой помощи Бреонне Тейлор, которую полицейские застрелили в её квартире в марте. Стражи порядка ворвались к девушке в поисках подозреваемого и всадили в неё восемь пуль.

— Бреонна Тейлор, в твой день рождения есть наконец-то намерение сделать Америку той землёй, которой она должна быть! — написала градоначальник.