Black Lives Matter. Часть улицы перед Белым домом назвали в честь погибших афроамериканцев

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020
В Вашингтоне часть улицы, которая ведёт к Белому дому, переименовали в честь погибших афроамериканцев. Мэр города Мюриел Баузер объявила о принятом решении и выложила видео с заменой таблички под аплодисменты сотен прохожих.
— Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны"), — написала она в "Твиттере".
Breonna Taylor, on your birthday, let us stand with determination.— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020
Determination to make America the land it ought to be. pic.twitter.com/XOfu6CGEGY
Баузер также опубликовала кадры улицы, на которой появилась огромная надпись "Жизни чёрных важны", и вспомнила о 26-летней темнокожей сотруднице скорой помощи Бреонне Тейлор, которую полицейские застрелили в её квартире в марте. Стражи порядка ворвались к девушке в поисках подозреваемого и всадили в неё восемь пуль.
— Бреонна Тейлор, в твой день рождения есть наконец-то намерение сделать Америку той землёй, которой она должна быть! — написала градоначальник.
Напомним, массовые протесты в США идут уже больше недели. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения.
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