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Black Lives Matter. Часть улицы перед Белым домом назвали в честь погибших афроамериканцев

В США уже более недели продолжаются беспорядки из-за трагической смерти темнокожего после жёсткого задержания полицией.

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В Вашингтоне часть улицы, которая ведёт к Белому дому, переименовали в честь погибших афроамериканцев. Мэр города Мюриел Баузер объявила о принятом решении и выложила видео с заменой таблички под аплодисменты сотен прохожих.

Участок 16-й улицы перед Белым домом теперь официально называется площадь Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны"), — написала она в "Твиттере".

Баузер также опубликовала кадры улицы, на которой появилась огромная надпись "Жизни чёрных важны", и вспомнила о 26-летней темнокожей сотруднице скорой помощи Бреонне Тейлор, которую полицейские застрелили в её квартире в марте. Стражи порядка ворвались к девушке в поисках подозреваемого и всадили в неё восемь пуль.

Бреонна Тейлор, в твой день рождения есть наконец-то намерение сделать Америку той землёй, которой она должна быть! — написала градоначальник.

Напомним, массовые протесты в США идут уже больше недели. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Он позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения.

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