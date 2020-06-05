Психолог назвала искренним плач мэра над гробом погибшего при задержании американца

Плач мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея у гроба с телом погибшего во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда похож на искренний. Но плач этот не о погибшем человеке, а об охвативших город и всю страну массовых акциях протестов и погромов. Такое мнение телеканалу "360" высказала психолог Наталия Эль, изучив видео с церемонии прощания с погибшим.

— Он действительно, может быть, плачет искренне, но он плачет, скорее всего, не об умершем человеке, а о ситуации, потому что в его городе произошло то, что он не смог удержать, и это будет происходить. Безусловно, можно говорить, что плач искренний, но он не о конкретном человеке, — отметила специалист.

Психолог также пояснила, что в некоторых моментах американцы гораздо сентиментальнее россиян. Потому не надо удивляться тому, что мэр города настолько растрогался происходящим, чем бы ни были вызваны его слёзы на самом деле.