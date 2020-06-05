Бумеранг цветной революции вернулся в США. А в каких странах Штаты сами устраивали госперевороты

За свою историю США освоили и активно применяли как технологию "экспорта революций", так и прямого вмешательства и свержения неугодных правительств. Эксперты и политологи насчитывают свыше 100 таких случаев — как удачных, так и неудачных. Мы вспомним несколько самых ярких за последние два десятилетия.

Югославия, 1999-й

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Классическим государственным переворотом это не назовёшь — это скорее военное вторжение и открытое свержение власти. В марте 1999 года НАТО под руководством США, не дожидаясь одобрения ООН, начинает бомбёжку Югославии. Этнические конфликты между сербами и албанцами стали поводом для уничтожения и разделения страны. Военные самолёты США бомбят Белград — гибнут сотни мирных жителей. Вся операция называется красивым словосочетанием "Милосердный ангел". Итог милосердия — смерть Югославии. Всё это, конечно, подаётся под соусом борьбы за демократию.

Украина, 2004-й. Украина, 2014-й

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Дважды Соединённые Штаты вмешивались во внутренние дела Украины. Первый Майдан поставил главой страны Виктора Ющенко. Второй заменил Виктора Януковича на Петра Порошенко. Всё происходящее было оформлено как борьба за свободу с красивыми названиями "оранжевая революция" и "революция достоинства". На фоне протестов представитель Госдепартамента Виктория Нуланд раздавала печеньки протестующим. Дальнейшие разоблачения и перехваченные переговоры Нуланд с послом США на Украине Джеффри Пайеттом, а также ультимативные требования вице-президента США Джо Байдена к президенту Украины Петру Порошенко лишь косвенно подтвердили: организаторы шоу — США.

Гаити, 2004-й

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В 1994 году американские военные вторглись на Гаити и привели к власти президента Жана-Бертрана Аристида. Всё это было обставлено как восстановление демократии, ведь Аристида свергли местные военные. Но в 2004 году Аристид Штатам надоел. 200 американских спецназовцев на территории соседней Доминиканы подготовили 600 боевиков "Вооружённого революционного фронта за прогресс на Гаити". Те вторглись на север страны и подготовили почву для свержения режима Аристида. В итоге на территорию Гаити зашли западные миротворческие войска. Борьба за свободу, равенство и прочее погрузила Гаити на дно бедности, бандитизма и коррупции.

Арабская весна 2010-го

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