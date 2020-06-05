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Целью было нейтрализовать. Лайф узнал о предварительных выводах следствия по делу о гибели уральца при задержании

Мужчина бросился на сотрудников СОБРа с ножом и газовым баллончиком.

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Камера видеонаблюдения в лифте сняла последние часы жизни Владимира. Фото © "Екатеринбург онлайн"

Во время штурма квартиры екатеринбуржца, предположительно, укравшего в магазине несколько рулонов обоев, спецназ в общей сложности произвёл семь выстрелов. Три пули прошли мимо, а четыре попали в мужчину. Причём одна из них прошла по касательной. Как стало известно Лайфу, следствие считает, что целью сотрудников СОБРа была нейтрализация жителя квартиры.

Сотрудники СОБРа начали входить в квартиру, и в этот момент на них бросился с ножом подозреваемый. В связи с этим спецназовцы и произвели выстрелы — не выше уровня замка, расположенного на двери. Из этого и следует, что целью была именно нейтрализация, а не ликвидация.

Как выяснили следователи, по рассказам знакомых погибшего, прежде он был общительным, принимал активное участие в жизни многоквартирного дома. Но в последнее время изменился, даже перестал здороваться.

Напомним, екатеринбуржец был убит 31 мая. Его пытались задержать после инцидента в магазине, где он, предположительно, украл обои. Родители погибшего уверены: их сын ничего не крал. СКР проводит дополнительную проверку по делу. Лайф попытался разобраться в резонансной истории и узнал мнения всех сторон.

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