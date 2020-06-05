Целью было нейтрализовать. Лайф узнал о предварительных выводах следствия по делу о гибели уральца при задержании

Во время штурма квартиры екатеринбуржца, предположительно, укравшего в магазине несколько рулонов обоев, спецназ в общей сложности произвёл семь выстрелов. Три пули прошли мимо, а четыре попали в мужчину. Причём одна из них прошла по касательной. Как стало известно Лайфу, следствие считает, что целью сотрудников СОБРа была нейтрализация жителя квартиры.

Сотрудники СОБРа начали входить в квартиру, и в этот момент на них бросился с ножом подозреваемый. В связи с этим спецназовцы и произвели выстрелы — не выше уровня замка, расположенного на двери. Из этого и следует, что целью была именно нейтрализация, а не ликвидация.

Как выяснили следователи, по рассказам знакомых погибшего, прежде он был общительным, принимал активное участие в жизни многоквартирного дома. Но в последнее время изменился, даже перестал здороваться.