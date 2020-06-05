На "Госуслугах" появились сервисы для голосования по поправкам в конституцию

На Едином портале госуслуг появились специализированные сервисы для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи РФ.
— Специальный раздел, посвящённый общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, доступен на портале госуслуг. Также в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью специально для участников голосования, — уточнили в сообщении.
Данные сервисы позволят впервые применить технологию дистанционного голосования в двух пилотных регионах — Москве и Нижегородской области. Эта возможность будет доступна для пользователей с подтверждённой учётной записью и постоянной регистрацией в данных субъектах. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление через портал госуслуг. Доступ получат те избиратели, которые сопоставлены со списком избирателей в ЦИК России.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. Ранее Центризбирком показал, как будет проходить голосование по поправкам, а СМИ опубликовали образец бюллетеня. Документ будет содержать всего лишь один вопрос и два варианта ответа.
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