На "Госуслугах" появились сервисы для голосования по поправкам в конституцию

На Едином портале госуслуг появились специализированные сервисы для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи РФ.

— Специальный раздел, посвящённый общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию РФ, доступен на портале госуслуг. Также в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью специально для участников голосования, — уточнили в сообщении.

Данные сервисы позволят впервые применить технологию дистанционного голосования в двух пилотных регионах — Москве и Нижегородской области. Эта возможность будет доступна для пользователей с подтверждённой учётной записью и постоянной регистрацией в данных субъектах. Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление через портал госуслуг. Доступ получат те избиратели, которые сопоставлены со списком избирателей в ЦИК России.