Под Вологдой завели дело на отца-одиночку, пять лет избивавшего сына

В Вологодской области задержали мужчину, который с 2015 года избивал собственного сына, применяя ремень. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям: "Истязание малолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию малолетнего". Обвиняемого арестовали. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

В ходе допроса подозреваемый вину не признал. Ребёнка изъяли из семьи. Восьмилетнему мальчику оказывают всю необходимую помощь в социальном учреждении. Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей.

Решается вопрос об ограничении или лишении родительских прав отца, который к тому же злоупотребляет алкоголем. Мужчина воспитывал мальчика один, но часто передоверял заботу о нём другим родственникам. Факт жестокого обращения в семье с мальчиком вскрылся в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних.