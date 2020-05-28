На многодетную мать из Омска завели дело за истязание двухлетней дочери

В Омской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 27-летней жительницы посёлка Дачный, которая избила свою двухлетнюю дочь, девочке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— О том, что произошло, стало известно только 11 мая, когда девочка была доставлена в больницу, где при осмотре помимо телесных повреждений был выставлен диагноз в виде анемии и белково-энергетической недостаточности, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что девочка воспитывается в неблагополучной семье и оба родителя ранее привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. При этом отец стоит на профилактическом учёте в полиции и ранее был пять раз судим. А против матери возбуждены уголовные дела за умышленное причинение вреда здоровью, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и истязание.

Отмечается, что ещё одно уголовное дело возбуждено по статье "Халатность" в отношении должностных лиц органов профилактики, в обязанности которых входит контроль за условиями воспитания в многодетных семьях. Кроме того, следователи проверят информацию о том, что семейная пара могла не только избивать детей, но и забирать у пожилой родственницы деньги, не оказывая ей должного ухода.