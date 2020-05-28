Мать отравила сына и бросила тело в их старом доме

Жительница бразильского города Планалту Александра Дугокенски отравила своего 11-летнего сына, после чего спрятала его тело в доме, где они раньше жили. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что по данным местных СМИ, женщина обратилась за помощью полицию 16 мая и сообщила, что её ребёнок пропал из своей комнаты, а входная дверь в дом была приоткрыта. Однако вскоре судмедэкспертами была обнаружена его кровь как в самом жилище, так и в машине отчима.

После этого Дугокенски была арестована и призналась, что на самом деле её сын не исчез, а отравился сильнодействующими лекарствами, поскольку страдал от эмоциональных проблем. После его смерти она перевезла его в их старый дом, который находился в этом же районе.

Как заявила начальник местной полиции Надин Анфлор, она лично ходатайствовала о заключении задержанной матери под стражу до окончания расследования. По её словам, женщину следует признать виновной в убийстве, но пока сторона обвинения только собирает доказательства.