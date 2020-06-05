Жертва Алёны Верди заподозрила лжехирурга в инсценировке комы

Впавшая в кому Алёна Верди периодически нарушала домашний арест, под который её отправил суд. Об этом рассказала одна из потерпевших пластического псевдохирурга.

— Она впала в кому после того, как ей хотели изменить меру пресечения. Она начала нарушать домашний арест. После того как [она] выставила в Интернете фото посещения салона, я стала жаловаться. Как так — домашний арест, а человек делает афрокосички в салоне? — рассказала пациентка в беседе с телеканалом "360".

При этом женщина сомневается в достоверности факта госпитализации, так как ранее УФСИН попросило изменить меру пресечения для лжеврача из-за постоянных нарушений домашнего ареста, а прокурор поддержал предложение. Кроме того, по её словам, перед арестом Верди заявила, что ждёт ребёнка, вероятно, чтобы суд назначил ей более мягкую меру пресечения. Потерпевшая также допускает, что Верди могла вколоть себе инсулин, но не рассчитала дозу, однако достоверной информации о диагнозе пока нет.