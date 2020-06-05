В Новгородской области экстренно ликвидируют утечку мазута в реку

Экстренные службы работают в Окуловском районе Новгородской области на месте утечки мазута в реку Перетна. Как сообщили в региональном МЧС, неизвестные разместили на берегу ёмкость с мазутом, а из-за нарушения герметизации произошла утечка нефтепродуктов в реку.

— На место направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Новгородской области и спасатели новгородского поисково-спасательного отряда для выставления боновых заграждений, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура и Следственный комитет организовали по данному факту проверки. У надзорных ведомств есть опасения, что утечка мазута может повлечь "причинение существенного вреда почве и водным ресурсам".

— В ходе проверки прокуратурой будут установлены лица, разместившие на берегу реки бочку с опасным веществом, установлен ущерб, причинённый экологии, проанализирована работа органов местного самоуправления в части соблюдения требований природоохранного законодательства, — уведомляет пресс-служба прокуратуры региона.

Отметим, что Перетна протекает через 10 населённых пунктов, её длина составляет 39 км. На реке построена Обреченская ГЭС с водохранилищем и обустроен слаломный канал, который используется для проведения всероссийских соревнований по гребному слалому.