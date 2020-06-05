"Поражение лёгких 5%". Депутат Ионин рассказал Лайфу о своём состоянии
Фото © "ВКонтакте" / Дмитрий Ионин
У парламентария, который сейчас находится в Екатеринбурге, подтвердился коронавирус.
Депутата Госдумы от "Справедливой России" Дмитрия Ионина, который заразился коронавирусом, не стали госпитализировать, несмотря на одностороннюю пневмонию. Об этом Лайфу рассказал сам парламентарий.
— Самочувствие нормальное. Слава богу, только односторонняя пневмония, поражение лёгких только 5%. Самый лёгкий вариант коронавируса, — отметил Ионин.
По словам депутата, ему прописали "амбулаторное лечение на дому" с ежедневным посещением врача.
— Сейчас из больницы только приехал домой, — добавил он.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 251 новый случай CoViD-19. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 6930 заболевших.
Ранее Лайф сообщал, что Ионин стал седьмым депутатом Госдумы, у которого выявили коронавирус. Двоих из них — Оксану Пушкину и Светлану Максимову — недавно выписали из больницы. Ещё двое по состоянию на 20 мая находились дома на карантине и двое окончательно выздоровели.