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"Поражение лёгких 5%". Депутат Ионин рассказал Лайфу о своём состоянии

У парламентария, который сейчас находится в Екатеринбурге, подтвердился коронавирус.

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Фото © "ВКонтакте" / Дмитрий Ионин

Депутата Госдумы от "Справедливой России" Дмитрия Ионина, который заразился коронавирусом, не стали госпитализировать, несмотря на одностороннюю пневмонию. Об этом Лайфу рассказал сам парламентарий.

Самочувствие нормальное. Слава богу, только односторонняя пневмония, поражение лёгких только 5%. Самый лёгкий вариант коронавируса, — отметил Ионин.

По словам депутата, ему прописали "амбулаторное лечение на дому" с ежедневным посещением врача.

Сейчас из больницы только приехал домой, — добавил он.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 251 новый случай CoViD-19. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 6930 заболевших.

Ранее Лайф сообщал, что Ионин стал седьмым депутатом Госдумы, у которого выявили коронавирус. Двоих из них — Оксану Пушкину и Светлану Максимову — недавно выписали из больницы. Ещё двое по состоянию на 20 мая находились дома на карантине и двое окончательно выздоровели.

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