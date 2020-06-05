"Поражение лёгких 5%". Депутат Ионин рассказал Лайфу о своём состоянии

У парламентария, который сейчас находится в Екатеринбурге, подтвердился коронавирус.

Депутата Госдумы от "Справедливой России" Дмитрия Ионина, который заразился коронавирусом, не стали госпитализировать, несмотря на одностороннюю пневмонию. Об этом Лайфу рассказал сам парламентарий.

— Самочувствие нормальное. Слава богу, только односторонняя пневмония, поражение лёгких только 5%. Самый лёгкий вариант коронавируса, — отметил Ионин.

По словам депутата, ему прописали "амбулаторное лечение на дому" с ежедневным посещением врача.

— Сейчас из больницы только приехал домой, — добавил он.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 251 новый случай CoViD-19. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 6930 заболевших.