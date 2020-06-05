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Регион
Опубликовано 5 июня 2020, 19:09
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"Поражение лёгких 5%". Депутат Ионин рассказал Лайфу о своём состоянии

Фото © "ВКонтакте" / Дмитрий Ионин

Фото © "ВКонтакте" / Дмитрий Ионин

У парламентария, который сейчас находится в Екатеринбурге, подтвердился коронавирус.

Депутата Госдумы от "Справедливой России" Дмитрия Ионина, который заразился коронавирусом, не стали госпитализировать, несмотря на одностороннюю пневмонию. Об этом Лайфу рассказал сам парламентарий.

У депутата Госдумы Ионина выявили коронавирус
У депутата Госдумы Ионина выявили коронавирус

Самочувствие нормальное. Слава богу, только односторонняя пневмония, поражение лёгких только 5%. Самый лёгкий вариант коронавируса, — отметил Ионин.

По словам депутата, ему прописали "амбулаторное лечение на дому" с ежедневным посещением врача.

Сейчас из больницы только приехал домой, — добавил он.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 251 новый случай CoViD-19. Всего же с начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 6930 заболевших.

Ранее Лайф сообщал, что Ионин стал седьмым депутатом Госдумы, у которого выявили коронавирус. Двоих из них — Оксану Пушкину и Светлану Максимову — недавно выписали из больницы. Ещё двое по состоянию на 20 мая находились дома на карантине и двое окончательно выздоровели.

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Марина Калегина
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