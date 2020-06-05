Пробки в Москве достигли 7 баллов впервые с начала пандемии

В Москву вернулись пробки с началом первого этапа ослабления ограничений, введённых из-за коронавируса. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность столичных дорог составила семь баллов впервые за период пандемии.

Пробки наблюдаются на Садовом кольце, ТТК, Москворецкой, Кремлёвской, Котельнической и других набережных. Также затруднено движение на Тверской и Моховой улицах, Новом Арбате, Ленинградском и Волоколамском проспектах, на нескольких других вылетных магистралях и некоторых участках МКАД.