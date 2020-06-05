Провалилась и вспыхнула. Прояснилась роль сгоревшей легковушки в экологической катастрофе в Норильске

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Норильско-Таймырская энергетическая компания, входящая в "Норникель", предложила компенсацию местному жителю, чья машина сгорела из-за разлива топлива на ТЭЦ-3. Об этом Александр Исаев сам рассказал Лайфу.

— Человек (водитель. – Прим. ред.) просто заехал в солярку, думая, что это вода течёт. Видно, из-за того, что промок грунт, машина провалилась и воспламенилась от выхлопной трубы. НТЭК вышел с предложением компенсировать мне все убытки. Там моей вины никакой нет, — говорит владелец машины.

По словам Александра, никаких обвинений ни ему, ни водителю не предъявлялось. Следователи опросили их и отпустили.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Изначально сообщалось, что резервуар якобы повредил врезавшийся в него автомобиль. Позже СКР опроверг эту версию.