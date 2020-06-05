Подлетит завтра. "Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

Минимальное расстояние, которое будет разделять завтра Землю с астероидом 163348 (2002 NN4), составит 5,09 миллиона километров. Об этом Лайфу рассказали в "Роскосмосе". Соответственно, столкновение с планетой маловероятно.

— Для примера — четырёхкилометровый астероид 52768 (1998 OR2), приблизившийся к нашей планете 29 апреля этого года, пролетел на дистанции 6 млн км. То есть завтрашний "гость" должен пролететь на одну шестую ближе, чем апрельский. Но это всё равно очень большое расстояние, чтобы говорить о серьёзной опасности, — отметили в госкорпорации.

Там добавили, что учёные в любом случае пристально следят за подобными крупными объектами и всякого рода неожиданности здесь маловероятны.