У россиянки-опекунши забрали пятерых детей. Морила голодом, издевалась и бегала от органов опеки

Москвичка Маргарита Х. воспитывала пятерых детей: трое были под её опекой, двое усыновлённые. На днях женщину окончательно лишили опекунских прав. По словам ребят, они целыми днями могли сидеть без нормальной еды. Пропускали школу и терпели издевательства.

Как стало известно Лайфу, по рассказам работников органов опеки, Маргарита порой могла заставить детей сидеть всю ночь у её кровати и учить уроки. Если кто-то из них засыпал — наказывала всех. Женщина покупала всем вышивку и заставляла работать и девочек, и мальчиков. Однажды ей не понравилось поведение дочери Марины. И она закрыла девочку в комнате. В течение полугода не разрешала ей выходить никуда — только в туалет и в школу.

Дети рассказывали страшные вещи: по их словам, Маргарита занималась сексом со старшим приёмным сыном — на тот момент уже совершеннолетним Сергеем. Причём якобы они коллекционировали в доме секс-игрушки и не стеснялись ходить по квартире голыми. По рассказам детей, к Сергею женщина относилась со всем трепетом и берегла от армии.

Однажды органы опеки выяснили, что в жилом помещении Холодкова держит 16 собак. После этого она сняла отдельный дом и перевезла туда живность. Дети рассказывали, что раз в неделю Сергей вывозил в этот дом кого-то из них и оставлял там убирать за животными, без еды и связи. Дома их кормили гречкой и макаронами. Иногда украдкой подкармливали соседи.

У Маргариты давно были проблемы с социальными службами. Но она приноровилась: меняла место жительства, а вместе с этим менялись и органы опеки. Новые не всегда знали о её прошлом. В 2011 году её уже отстраняли от обязанностей опекуна. Более того, её осудили за нанесение побоев ребёнку.

Всё изменилось, когда год назад Марина (девочка, которая находилась под опекой Маргариты) пожаловалась на свою жизнь продавщице в зоомагазине. Та обратилась в нужные инстанции, и опека занялась семьёй снова. В конце марта 2020 года Кристину, Марину и Сашу забрали из семьи и передали новому опекуну. Накануне забрали усыновлённых Софию и Матвея. Четверо детей сейчас живут с новым опекуном. Матвей остался у подруги матери.

Холодкову задержали по статье о нанесении побоев. Где старший сын Сергей, пока не известно.