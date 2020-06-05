Панды Жуи и Диндин за год в Москве прибавили по 20 килограммов

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За год жизни в Московском зоопарке панды Жуи и Диндин поправились на 20 килограммов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— За год было сделано многое. Например, панды набрали массу, увеличившись примерно на 20 кг. Теперь Жуи весит около 120, а Диндин — около 80, — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях зоопарка.

Там рассказали, что первый год на новом месте панды пережили легче, чем ожидалось. Поспособствовала этому аномально тёплая зима.

Кроме того, в зоопарке рассказали, что за год у животных поменялся характер. Диндин стала смелее и спокойнее, а Жуи перестал противиться медицинским осмотрам. Обе панды, по словам пресс-службы, стали больше доверять людям.