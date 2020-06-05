"Господин очень рискует". Ещё один ветеран ВОВ ответил Навальному на оскорбления — видео

По поводу деятельности блогера Алексея Навального после его оскорбительных слов о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко высказался ещё один ветеран. На этот раз вступился за товарища-фронтовика тоже ветеран Великой Отечественной войны, бывший партизан-пулемётчик Михаил Латоха.

— Назвал он нас такими словами, что, наверное, и не придумать в народе нашем таких слов. Я думаю, каждого участника Великой Отечественной войны задело это за живое. Мы не простим им никогда. У нас в партизанские отряды засылались такие же, как он. Это Власов (генерал Андрей Власов, перешедший на сторону гитлеровской Германии. — Прим. ред.) номер два. Мы этих господ уничтожали. Господин Навальный очень рискует. Никто из настоящих патриотов российских его никогда не поддержит, — заявил Михаил Латоха.