"Господин очень рискует". Ещё один ветеран ВОВ ответил Навальному на оскорбления — видео

По поводу деятельности блогера Алексея Навального после его оскорбительных слов о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко высказался ещё один ветеран. На этот раз вступился за товарища-фронтовика тоже ветеран Великой Отечественной войны, бывший партизан-пулемётчик Михаил Латоха.
— Назвал он нас такими словами, что, наверное, и не придумать в народе нашем таких слов. Я думаю, каждого участника Великой Отечественной войны задело это за живое. Мы не простим им никогда. У нас в партизанские отряды засылались такие же, как он. Это Власов (генерал Андрей Власов, перешедший на сторону гитлеровской Германии. — Прим. ред.) номер два. Мы этих господ уничтожали. Господин Навальный очень рискует. Никто из настоящих патриотов российских его никогда не поддержит, — заявил Михаил Латоха.
По его мнению, ветеранское движение не простит Навальному эти слова и не допустит "пятой колонны" в России.
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Напомним, блогер в соцсетях опубликовал видео с ветераном ВОВ Игнатом Сергеевичем Артеменко и назвал его продажным холуём и позором страны. Это заметил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он просит Прокуратуру Москвы, главу СКР Александра Бастрыкина проверить слова блогера на предмет реабилитации нацизма. Позднее ветеран Великой Отечественной войны из Брянска записал Навальному видеоответ на оскорбления.