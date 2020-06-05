Гробовое молчание либералов. Почему Навальный оскорбляет ветерана, а прокуратура "теряет" заявления?

Совсем недавно мы негодовали и возмущались относительно сноса памятника маршалу Коневу, который сорок лет простоял на площади Интербригад в Праге. К сожалению, Чехия выбрала свой путь в трактовке истории, а если быть точнее, в её переписывании. Постыдный факт комментировали наши депутаты и МИД, ему посвящались телевизионные эфиры, новостные агрегаторы стреляли гневными заголовками.

Спустя ровно месяц нашёлся гражданин России, который решил переплюнуть пражские власти в своём цинизме. Ещё недавно Алексей Навальный оставил без внимания скотский поступок своих соратников, загрузивших на сайт "Бессмертного полка" фотографии лидеров Третьего рейха, а затем всё же решил поддержать это деяние. Правда, не словом, а поступком.

Навальный прокомментировал ролик агентства RT, в котором известные люди агитируют проголосовать за поправки в конституцию. Прокомментировал в своём стиле. Всех принявших участие в съёмке он назвал холуями и предателями. Не остановили Навального ни женщины, ни возраст и заслуги Василия Ланового, ни слова орденоносного ветерана Игната Сергеевича Артёменко.

Снова негодование, взрыв аккаунтов в соцсетях, требования наказать виновных. И тишина. И в соцсетях тишина, и органы правопорядка молчат. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло уже три дня как написал заявление на Навального за оскорбление ветерана ВОВ и реабилитацию нацизма. Но и Прокуратура Москвы, и следком уверяют журналистов, что не могут найти заявлений Ильи.

Здесь начинаешь верить в полную неуязвимость и какую-то магическую силу Навального. Но вот что самое поразительное. Никто из людей, относящих себя к оппозиции, не стал одёргивать Навального. То есть люди, чьи предки воевали и гибли за Родину, попросту предали память своих дедов. Ни одного из оппозиционеров не возмутили ярлыки "предатель" и "холуй", коими Навальный наградил ветерана Игната Артёменко. То есть вот она ваша Россия будущего? Без уважения к старшим, без исторической памяти и культуры и с отрицанием всего того, чем мы можем гордиться.

Но если вы думаете, что Навальный угомонился в стремлении вдоволь поиздеваться над ветеранами войны и нашей памятью в целом, то ошибаетесь. Кто-то начал размещать на страницах "Бессмертного полка" фотографии руководителей и членов расстрельных команд НКВД, и Навальный тут же поспешил поделиться скриншотами на данный момент уже удалённых публикаций.

И никто меня не переубедит, что сработала простейшая схема. Фото были размещены по команде из штаба Навального, а он их тут же оперативно распространил. К акции тут же присоединилась и "Новая газета". Ну вы бы постыдились, право. Если Навальный уже давно ассоциируется с маргинальностью, беспределом и безграмотностью (юрист Алексей пишет слово "сфОбрикованное" именно так), то вы-то пробили ещё только дно журналистики. Но с такими друзьями недалеко и до днища.