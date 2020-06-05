Главу Российской венчурной компании Александра Повалко отправили под домашний арест

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Игошину.

В отношении Повалко возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий". Как отмечает источник агентства, речь идёт об инвестициях в американскую Alion Energy, которая строит солнечные электростанции по всему миру.

Сам Повалко, по словам его адвоката, виновным себя не считает. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.