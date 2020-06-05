Главу Российской венчурной компании Александра Повалко отправили под домашний арест

Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест главу Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Игошину.
В отношении Повалко возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий". Как отмечает источник агентства, речь идёт об инвестициях в американскую Alion Energy, которая строит солнечные электростанции по всему миру.
Сам Повалко, по словам его адвоката, виновным себя не считает. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что сотрудники Службы экономической безопасности и Следственного департамента МВД РФ проводят обыски в офисе компании и в доме гендиректора РВК Александра Повалко. Позже представитель РВК пояснил, что главным образом изучается "исторический" портфель, то есть сделки 2012–2016 годов. Проверки правоохранительных органов на работу компании не повлияли.