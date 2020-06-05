Камчатские врачи борются за жизнь младенцев, которых морили голодом родители-алкоголики

В тяжёлом состоянии в вилючинскую городскую больницу на Камчатке доставлены два четырёхмесячных младенца — мальчик и девочка. Как установили медики, организмы детей был крайне истощены, их не кормили на протяжении нескольких дней. О том, что дети могут быть в беде, сообщила родственница одного из родителей. Как установили оперативники, 23-летняя мать и 35-летний отец были слишком увлечены распитием спиртных напитков, чтобы позаботиться о малышах.

— В период с конца мая по 4 июня 2020 года супружеская пара, злоупотребляя алкогольными напитками, не исполняла свои родительские обязанности по уходу за четырёхмесячными сыном и дочкой. В течение четырёх дней не осуществляли кормление детей, никому не поручали присмотр за детьми, подвергали их голоду, не обеспечивали их гигиену, в связи с чем малолетние находились в социально опасном положении, — сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

Как уточнили в ведомстве, следователи и прокуроры сейчас собирают все сведения для установления полной картины произошедшего. Параллельно с этим решается вопрос об избрании меры пресечения родителям малышей.