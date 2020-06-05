МИД РФ обвинил Чехию в непорядочности из-за высылки российских дипломатов

МИД РФ назвал недружественным шагом решение Чехии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата. Москва предупредила, что Праге придётся ответить за провокацию.

— Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям... За такие провокации надо будет отвечать, — заявили в министерстве.

Прага получит "адекватный ответ" на высылку дипломатов, а случившееся будет учтено при формировании российской линии в отношении Чехии, предупредили в МИДе.