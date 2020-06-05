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МИД РФ обвинил Чехию в непорядочности из-за высылки российских дипломатов

Москва учтёт эту провокацию при формировании подхода к отношениям с Прагой.

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Фото © Flickr / Nikita Dezhurny

МИД РФ назвал недружественным шагом решение Чехии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата. Москва предупредила, что Праге придётся ответить за провокацию.

— Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям... За такие провокации надо будет отвечать, заявили в министерстве.

Прага получит "адекватный ответ" на высылку дипломатов, а случившееся будет учтено при формировании российской линии в отношении Чехии, предупредили в МИДе.

О высылке двух российских дипломатов сегодня объявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек. По их словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке смертельного яда рицина в Прагу одним из сотрудников Посольства РФ. Дипмиссия ранее назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков.

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