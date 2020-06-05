МИД РФ обвинил Чехию в непорядочности из-за высылки российских дипломатов

МИД РФ назвал недружественным шагом решение Чехии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата. Москва предупредила, что Праге придётся ответить за провокацию.
— Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям... За такие провокации надо будет отвечать, — заявили в министерстве.
Прага получит "адекватный ответ" на высылку дипломатов, а случившееся будет учтено при формировании российской линии в отношении Чехии, предупредили в МИДе.
О высылке двух российских дипломатов сегодня объявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД Томаш Петржичек. По их словам, такое решение связано с историей о якобы перевозке смертельного яда рицина в Прагу одним из сотрудников Посольства РФ. Дипмиссия ранее назвала вопиющими и лживыми инсинуациями обвинения в подготовке покушения на чешских политиков.