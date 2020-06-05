На Ямале произошёл разлив семи кубометров нефтепродуктов

Очередное экологическое ЧП произошло в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа. По данным местной прокуратуры, произошёл разлив нефтепродуктов на производственной территории АО "РСК Ямала" из резервного трансформатора подстанции "Муравленковская".

— В результате слива более семи кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га. Электроснабжение в городе нарушено не было, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура начала по данному факту проверку, в ходе которой планируется "дать оценку соблюдения хозяйствующим субъектом требований законодательства о промышленной безопасности и природоохранного законодательства".

Напомним, что на днях на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Предварительной причиной экологической катастрофы назвали отсутствие своевременного ремонта резервуара. Ранее в МЧС России отчитались о локализации разлива. Лайф показывал масштабы последствий ЧП, снятые с дрона.