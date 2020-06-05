"Доктор Смерть" Алёна Верди впала в кому

Как отмечают "Кубанские новости" , Алёна Верди попала в больницу после того, как приняла большую дозу лекарств. Сейчас она находится в коме на аппарате ИВЛ.

Ранее Лайф рассказывал, что Алёна Верди искалечила несколько пациенток во время операций по коррекции внешности. Приехавшая с Украины лжехирург с поддельным медицинским дипломом лишь одно хирургическое вмешательство провела в клинике, остальных пациенток оперировала фактически где придётся. После сообщений о том, что документы об образовании девушки могут быть подделкой, она заявляла, что руководство клиники "сваливает" на неё свою вину, хотя документы у неё настоящие, а в смерти одной из пациенток виноват некачественный наркоз.