"Это чушь". Эксперт прокомментировал Лайфу данные о резком падении продаж алкоголя

Все сообщения о том, что выручка в российских магазинах спиртного в мае на фоне пандемии коронавируса сократилась почти на треть, не соответствуют действительности, поскольку информация по отрасли в целом станет известна лишь 17 июня. Нынешние цифры — это только предварительные значения, которые могут сильно отличаться от итоговых. Об этом Лайфу рассказал руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

— Выборочная статистика обычно отличаться может в несколько раз. Помните, у нас в конце марта рассказывали сказки, что там чего-то взлетало на 20–30%? Это всё вспышки местного значения. По итогам марта продажи выросли всего на 3%. То есть никакие вспышки не повлияли на месячную продажу. В апреле 2020 года официальная статистика по России, рост вина, водки +9%, коньяк тоже в этих пределах, но чуть меньше, — заявил специалист.

По словам Вадима Дробиза, в конце апреля должно было начаться снижение продаж, поскольку деньги у людей, которые всё это время находились дома и не работали, начали заканчиваться. Потому в мае действительно ожидается падение рынка, но не более чем на 7–8%.

— Никаких 32–34%, это чушь. В этом мы убедимся, когда будут данные из системы ЕГАИС, где учтена продажа каждой единицы продукции. Это не выборочная статистика, которая может ошибаться до 50%. Население же сейчас массово экономит и ищет, где подешевле, значит, закупалось не в тех магазинах, которые проходили по этой статистике, — подытожил эксперт.

Ранее Роспотребнадзор развеял популярные мифы об алкоголе и коронавирусе, а также рассказал о рисках от употребления спиртного в период пандемии.