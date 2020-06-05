Иконы и кресты не целовать. В РПЦ рассказали о новых правилах нахождения в храмах

После открытия храмов в России священники и прихожане должны будут придерживаться строгих мер предосторожности. Главные правила — ношение медицинской маски и безопасное дистанцирование. Об этом рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
— К иконам можно прислоняться лбом, не целовать. А можно воздавать почитание на расстоянии. При исповеди нельзя целовать крест или руку. Сами священники, естественно, должны быть в маске, — заявил священнослужитель в эфире НСН.
По мнению иеромонаха, для верующих пандемия — это большая милость, возможность отвлечься от ежедневной суеты и задуматься о происходящем.
Храмы Русской православной церкви в Москве откроются для прихожан уже с завтрашнего дня. Во время богослужений в религиозных учреждениях рекомендовано соблюдать плотность в пределах одного человека на четыре квадратных метра.