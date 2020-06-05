Отставной генерал МВД пойдёт под суд за организацию убийства ради наследства

Дело отставного генерала МВД Александра Туривненко передано в Кисловодский суд Ставропольского края. Мужчина обвиняется в приготовлении совершения убийства по найму, сообщил Следственный комитет.
По материалам следствия, мужчина был директором одного из санаториев на Ставрополье, которым владел его брат. После смерти родственника наследство перешло к племяннику, в том числе ещё две коммерческие фирмы. Подозреваемый был уверен, что на него имеет влияние гражданская жена умершего и она якобы может помешать получить доли в этих организациях. Генерал в отставке и решил заказать её убийство.
Он пообещал своему знакомому один миллион рублей. Однако исполнитель обратился в правоохранительные органы, а заказчик был задержан в момент передачи 150 тысяч якобы на покупку оружия.
Туривненко был заключён под стражу. На денежные средства и имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 300 миллионов рублей. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.
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