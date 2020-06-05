Отставной генерал МВД пойдёт под суд за организацию убийства ради наследства

По материалам следствия, мужчина был директором одного из санаториев на Ставрополье, которым владел его брат. После смерти родственника наследство перешло к племяннику, в том числе ещё две коммерческие фирмы. Подозреваемый был уверен, что на него имеет влияние гражданская жена умершего и она якобы может помешать получить доли в этих организациях. Генерал в отставке и решил заказать её убийство.