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Отставной генерал МВД пойдёт под суд за организацию убийства ради наследства

Он пообещал исполнителю миллион рублей за смерть его невестки.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Дело отставного генерала МВД Александра Туривненко передано в Кисловодский суд Ставропольского края. Мужчина обвиняется в приготовлении совершения убийства по найму, сообщил Следственный комитет.

По материалам следствия, мужчина был директором одного из санаториев на Ставрополье, которым владел его брат. После смерти родственника наследство перешло к племяннику, в том числе ещё две коммерческие фирмы. Подозреваемый был уверен, что на него имеет влияние гражданская жена умершего и она якобы может помешать получить доли в этих организациях. Генерал в отставке и решил заказать её убийство.

Он пообещал своему знакомому один миллион рублей. Однако исполнитель обратился в правоохранительные органы, а заказчик был задержан в момент передачи 150 тысяч якобы на покупку оружия.

Туривненко был заключён под стражу. На денежные средства и имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 300 миллионов рублей. Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд.

Ранее суд приговорил жительницу Камчатки к 15 годам тюрьмы за убийство её двоих детей.

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