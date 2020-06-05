"Шутки с нами плохи". Герой мема "Рашн мафия" вновь открыл спасённый от погромов ресторан Pushkin

Владелец ресторана Pushkin Russia в американском городе Сан-Диего Айк Газарян сообщил Лайфу, что его ресторан вновь открыт для посетителей. Но там всё ещё держат оборону.
Ресторатор вспоминает, что было страшно видеть разгневанную толпу, которая шла на него. Но он и его друзья были вооружены, это и убедило погромщиков, что "шутки с ними плохи". Айк признался, что, несмотря на сегодняшнюю более спокойную обстановку, ему приходится держать под рукой оружие.
— Пару дней назад пошли в магазин купить ещё пару боеприпасов — очередь сумасшедшая. Все магазины забиты, товара тоже нет, — рассказал он.
Газарян заявил, что будет держать вооружённую оборону и дальше. По его словам, полиция их полностью поддерживает.
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Напомним, в соцсетях на фоне погромов в Сан-Диего стали расходиться фото, как мужчины с оружием защищают ресторан Pushkin от мародёров. Американцы назвали защитников русской мафией. Как выяснилось затем, Айк Газарян, наблюдая за ситуацией, решил усилить меры безопасности и позвонил своим приятелям, предварительно отправив сотрудников домой. Друзьям пришлось дежурить у здания с пяти вечера до трёх ночи и "держать оборону" на протяжении десяти часов.