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С 8 июня в Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

Но власти указали ряд условий, которые нужно соблюсти владельцам торговых точек.

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Фото © Pixabay

С 8 июня в Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины, но за исключением тех, которые находятся в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Есть и другие условия: площадь магазина не более 400 квадратных метров, отдельный уличный вход. В помещении на одного посетителя должно приходиться не менее четырёх квадратных метров площади.

Кроме того, власти разрешают работу организаций-застройщиков. Также по предварительной записи откроют розничную торговлю автомобилями. Но предприниматели должны проводить регулярную дезинфекцию и пользоваться масками и перчатками.

Ранее Лайф сообщал, что в храмах Санкт-Петербурга с 5 июня возобновятся богослужения, посетителям можно будет посещать церкви, но при соблюдении ряда требований.

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