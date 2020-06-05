С 8 июня в Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины

С 8 июня в Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины, но за исключением тех, которые находятся в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Есть и другие условия: площадь магазина не более 400 квадратных метров, отдельный уличный вход. В помещении на одного посетителя должно приходиться не менее четырёх квадратных метров площади.

Кроме того, власти разрешают работу организаций-застройщиков. Также по предварительной записи откроют розничную торговлю автомобилями. Но предприниматели должны проводить регулярную дезинфекцию и пользоваться масками и перчатками.