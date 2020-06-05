"Услышав это всё, я заплакала". Новая опекунша рассказала Лайфу о страшном прошлом изъятых у москвички детей

Пятеро изъятых у москвички детей периодически прогуливали уроки из-за того, что их прежняя приёмная мать или опекунша Маргарита Х. отправляла их в деревню ухаживать за собаками. Об этом Лайфу рассказала новый опекун Ирина.

— Сашу и Марину мне привезли 27 марта, а Кристину — 31 марта. Соню привезли вот только сегодня ночью. У меня уже есть приёмные дети, и мы хотели взять ещё. И за три дня до того, как детей изъяли, я приехала в опеку, где мне рассказали историю этой семьи. Услышав это всё, я заплакала и не смогла сказать, что не возьму их, хоть мы и планировали взять маленьких детей, — объяснила она.

По рассказам детей, Маргарита не разрешала детям ни с кем гулять, кроме собак, которых у них было 16. Все они находились в деревне, и женщина периодически отправляла туда детей, чтобы те ухаживали и присматривали за животными. С собаками дети могли находиться до двух недель. Ирина уточнила, что в школе на длительные прогулы закрывали глаза.

— Они прикрывали, потому что Маргарита постоянно таскала подарки. Там всё было договорено. Все молчали и закрывали глаза, хотя видели, что дети приходят избитыми, — заявила Ирина.

Как ранее сообщал Лайф, у Маргариты был ещё один приёмный сын — совершеннолетний Сергей, с которым, по рассказам детей, она периодически занималась сексом, не скрывая этого от несовершеннолетних.