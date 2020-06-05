Twitter опять заблокировал пост Трампа, несмотря на его угрозы

"Твиттер" заблокировал видео президента США Дональда Трампа, на котором опубликованы кадры протестов в память о погибшем Джордже Флойде. Причиной названа жалоба правообладателя, об этом заявил предвыборный штаб американского лидера в своём аккаунте.

Twitter and @Jack are censoring this uplifting and unifying message from President Trump after the #GeorgeFloyd tragedy.



The same speech the media refused to cover.



Here is the YouTube link.



WATCH AND MAKE IT GO VIRAL: https://t.co/7V72z7JiKm https://t.co/xBgkc1bvPm — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) June 4, 2020

— Twitter и @Jack [создатель социальной сети Джек Дорси] подвергают цензуре это воодушевляющее и объединяющее послание президента Трампа после трагедии, — говорится в сообщении.

Ролик демонстрирует кадры протестов в США после смерти Джорджа Флойда и сопровождается комментарием главы Белого дома о том, что справедливое общество, над которым работают американские власти, подразумевает созидание, а не разрушение.

Запись сохранилась в аккаунтах предвыборного штаба Трампа в "Инстаграме" и "Ютубе", ссылка прикреплена к ответному твиту после блокировки.

Юрист Сэм Кулак заявил агентству Associated Press, что жалобу на твит штаба Трампа подал он. Кроме того, правозащитник направил аналогичные письма руководству тех соцсетей, где ролик всё ещё опубликован. Он, однако, отказался раскрыть, от имени какого правообладателя действует.

Стратегический руководитель "Твиттера" Ник Пиклз на слушаниях в парламенте Великобритании не исключил возможности блокировки учётной записи президента США, если тот продолжит публиковать неоднозначные сообщения о текущих акциях протеста в США. Он подчеркнул, что каждый аккаунт связан правилами пользования социальной сетью.