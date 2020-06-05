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В психоневрологическом интернате Северной Осетии выявлено 32 случая заражения CoViD-19

В учреждении не был разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий.

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

В психоневрологическом доме-интернате "Милосердие", расположенном в Пригородном районе Северной Осетии, выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Установлено, что в учреждении не разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения CoViD-19, противоэпидемические мероприятия в установленном порядке не реализовывались, — сказано в сообщении.

Прокурор региона внёс представление директору интерната в целях устранения нарушений законодательства. Его рассмотрение находится под контролем ведомства.

Следственные органы проводят процессуальную проверку по данному факту.

Ранее Лайф сообщал о небывалом случае в Магадане, где на карантин отправилось 900 человек после того, как семья с коронавирусом отвела дочку в садик.

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