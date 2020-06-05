В психоневрологическом интернате Северной Осетии выявлено 32 случая заражения CoViD-19

В психоневрологическом доме-интернате "Милосердие", расположенном в Пригородном районе Северной Осетии, выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

— Установлено, что в учреждении не разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения CoViD-19, противоэпидемические мероприятия в установленном порядке не реализовывались, — сказано в сообщении.

Прокурор региона внёс представление директору интерната в целях устранения нарушений законодательства. Его рассмотрение находится под контролем ведомства.

Следственные органы проводят процессуальную проверку по данному факту.