В психоневрологическом интернате Северной Осетии выявлено 32 случая заражения CoViD-19

В психоневрологическом доме-интернате "Милосердие", расположенном в Пригородном районе Северной Осетии, выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
— Установлено, что в учреждении не разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения CoViD-19, противоэпидемические мероприятия в установленном порядке не реализовывались, — сказано в сообщении.
Прокурор региона внёс представление директору интерната в целях устранения нарушений законодательства. Его рассмотрение находится под контролем ведомства.
Следственные органы проводят процессуальную проверку по данному факту.
Ранее Лайф сообщал о небывалом случае в Магадане, где на карантин отправилось 900 человек после того, как семья с коронавирусом отвела дочку в садик.