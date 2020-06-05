Главаря "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" ликвидировали в Мали

Лидера террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба"* Абдельмалека Друкделя ликвидировали в Мали. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Abdelmalek Droukdal, chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, tué par l'armée française au Mali https://t.co/TSOHANP7aV pic.twitter.com/WTHmbDGDTW — FRANCE 24 – Afrique (@F24Afrique) June 5, 2020

— Друкдель являлся членом руководящего комитета "Аль-Каиды"* и командовал группами боевиков в Северной Африке. Франция в сотрудничестве с партнёрами продолжит вести борьбу с террористами в регионе Сахеля, — написала Парли в "Твиттере".

Она уточнила, что операция французского спецназа при поддержке партнёров проходила 3 июня на севере Мали, в регионе Кидаль. В ходе неё были нейтрализованы лидер группировки и многие его сообщники.

Боевики террористической организации базируются в Алжире и действуют также на территориях Мали, Нигера, Буркина-Фасо, Мавритании и Чада.