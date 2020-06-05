"Подтверждаю готовность к совместной работе". Мишустин поздравил нового премьер-министра Белоруссии с назначением

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Романа Головченко от имени Правительства РФ и от себя лично с назначением на пост главы правительства Белоруссии.
— Подтверждаю готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства. Отмечаю важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, — приводятся слова российского премьера на сайте кабмина.
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Мишустин выразил удовлетворение от того, как развиваются партнёрские и союзнические отношения между двумя государствами. Он отметил, что на сегодняшний день союз двух стран даёт возможность реализовывать большие проекты в энергетической сфере, промышленности, сфере высоких технологий и других областях.
Кроме того, председатель Правительства РФ пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов на новой должности.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко третьего июня объявил об отставке правительства страны в полном составе. Кабмин возглавил глава Государственного военно-промышленного комитета страны Головченко, сменив на этом посту Сергея Румаса. Должность первого вице-премьера республики занял посол Белоруссии в Китае Николай Снопков.