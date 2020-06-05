Ростуризм передан в прямое подчинение Правительству РФ

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передан из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение Правительству РФ. Соответствующий указ сегодня подписал президент России Владимир Путин.
— В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет Правительство Российской Федерации, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Агентству передаются функции государственного надзора за туроператорами. Путин также поручил Правительству РФ обеспечить решение всех финансовых и организационных вопросов, связанных со вступлением указа в силу, а также в течение полугода привести в соответствие все полагающиеся акты.
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Напомним, в феврале 2019 года орган управления Ростуризмом был передан Министерству экономического развития РФ. Главой ведомства стала Зарина Догузова.