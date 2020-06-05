Головой об машину. Пьяный житель Кузбасса избил медсестру, приехавшую на вызов к его больной матери

В посёлке Осиновое Плёсо Кемеровской области пьяный мужчина набросился на медсестру бригады скорой помощи, которая приехала оказывать помощь его больной матери. Об этом сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

— Бригада прибыла к пациентке с инсультом, её сын в алкогольном опьянении избил медсестру (22 года), схватив за волосы, ударил головой об машину, — приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря центра Антона Дужика.

Он добавил, что родственники пациентки вели себя агрессивно и бросались на автомобиль, существовал риск повторного нападения.

Пациентку с инсультом всё же удалось госпитализировать, она находится в удовлетворительном состоянии. Избитая сотрудница скорой помощи тоже попала в больницу, сейчас она проходит обследование.