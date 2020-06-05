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Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования для водителей

Осенью прошлого года уже поступало подобное предложение.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Министерство здравоохранения России подготовило проект об изменениях в правилах медосвидетельствования водителей. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Напомним, ведомство планировало с 22 ноября внести изменения в порядок процедуры освидетельствования, увеличив объём исследований. Это вызвало ажиотаж среди владельцев автомобилей, а предполагаемое повышение стоимости прохождения медкомиссии привело к росту очередей в наркологических и психоневрологических диспансерах. Президент России Владимир Путин возмутился столь резким увеличением стоимости. Минздрав принял решение отложить вступление в силу изменений.

Ранее сообщалось, что в России создадут единый центр по контролю за водителями.

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