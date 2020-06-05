В Москве открылась запись на онлайн-голосование по поправкам в конституцию

Для жителей Москвы открылась запись на электронное голосование по поправкам в конституцию, об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

На порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня могут подать заявку совершеннолетние граждане с постоянной московской пропиской и доступом в личный кабинет. Для этого надо авторизоваться в системе и вписать ту информацию, которая не загрузится автоматически. После этого произойдёт сопоставление с базами избирателей в ЦИК. Если оно будет успешным, на электронную почту придёт уведомление, а в день голосования пользователь получит СМС-напоминание.

— Электронное голосование для москвичей откроется в 10:00 25 июня на специально созданном портале. Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придёт в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Обратите внимание, что получить электронные бюллетени можно до 19:59 30 июня. Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога, — пояснили на портале мэра Москвы.

Избирателям напомнили, что такой вид голосования безопасен и прозрачен, это обеспечено технологией блокчейна. Сам голос зашифрован и анонимизирован. Гражданам посоветовали ознакомиться с поправками в конституцию для принятия ответственного решения, поскольку в бюллетене будет всего два варианта ответа: согласен и не согласен, за все пункты сразу.