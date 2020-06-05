Лайф публикует видео с места страшного пожара в Иркутской области, унёсшего жизни четверых детей

В распоряжении Лайфа оказалось видео и фото с места страшного пожара в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области, унёсшего жизни четверых детей и одного взрослого.
На кадрах видно, что одна постройка сгорела дотла, от второго здания остались только стены. На месте работают пожарные расчёты, причины возгорания устанавливаются.
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