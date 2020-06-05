Лайф публикует видео с места страшного пожара в Иркутской области, унёсшего жизни четверых детей

Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ).

В распоряжении Лайфа оказалось видео и фото с места страшного пожара в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области, унёсшего жизни четверых детей и одного взрослого.

На кадрах видно, что одна постройка сгорела дотла, от второго здания остались только стены. На месте работают пожарные расчёты, причины возгорания устанавливаются.

Фото с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS ). 1 / 6