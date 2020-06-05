Муж Серены Уильямс освободит место в совете директоров Reddit для темнокожего кандидата

Сооснователь новостного интернет-ресурса Reddit Алексис Оганян решил покинуть пост исполнительного директора компании, чтобы его должность занял афроамериканец.

— Я делаю это для себя, моей семьи и моей страны. Как отец, которому нужно будет ответить своей дочери на вопрос о том, что сделал я, — написал Оганян в "Твиттере".

Бизнесмен добавил, что использует свои будущие доходы от акций Reddit, чтобы служить темнокожему сообществу и бороться с расовой враждой. Оганян уточнил, что проследит за тем, чтобы на его место пришёл афроамериканец. Предприниматель поступил подобным образом из-за массовых протестов в США, начавшихся после убийства Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

В дальнейшем он намерен заняться инвестированием в передовые технологии и блокчейн.

Алексис Оганян является супругом американской теннисистки Серены Уильямс. В 2017 году у них родилась дочь.