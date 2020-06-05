В Дагестане неизвестный устроил стрельбу возле больницы — видео

В городе Кизляре Республики Дагестан неизвестный в маске устроил стрельбу возле больницы, видео с места происшествия было опубликовано в "Инстаграме".

Как стало известно Лайфу, пострадали двое: Вагабов Б. 1986 года рождения и Магомедалиев З. 1981 года рождения. Оба мужчины доставлены в больницу с ранениями в области лица и предплечья.

Злоумышленник скрылся. Он стрелял из пистолета калибра 9 мм неизвестного образца. Девушка, опубликовавшая видео, рассказала, что услышала звуки выстрелов, затем из припаркованной машины, оставив её с открытыми дверями, выбежал молодой человек. Он бросился к скорой помощи, выезжавшей из ворот больницы, запрыгнул в автомобиль и уехал.

На место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции, причины и обстоятельства инцидента уточняются.