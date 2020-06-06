Бразилия захотела выйти из Всемирной организации здравоохранения

Бразилия может выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за излишней идеологизированности организации. Об этом объявил президент страны Жаир Болсонару.

— Или в будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплёки, или мы тоже уйдём. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения, — отметил Болсонару в ходе брифинга.

Бразильский лидер, как и президент США Дональд Трамп, является сторонником лечения CoViD-19 с помощью противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Болсонару напомнил, что авторы статьи об опасности приёма этого лекарства при коронавирусе в журнале Lancet отозвали публикацию после того, как глава Белого дома прекратил финансирование ВОЗ. После отзыва специалисты организации заявили, что продолжат испытания препарата.

Кроме того, Трамп обвинил ВОЗ в том, что организация полностью контролируется Китаем. По его словам, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер после появления CoViD-19.