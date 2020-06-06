"Эксплуатируются с 1985 года". Ростехнадзор назвал возможной причиной аварии в Норильске изношенное оборудование

Ростехнадзор не исключает, что причиной разлива топлива в Норильске могло стать изношенное оборудование и отсутствие автоматизированных систем безопасности на ТЭЦ-3, где произошла авария. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Возможно, да. Ведь сооружения эксплуатируются с 1985 года, — отметили специалисты.

Тем не менее в Ростехнадзоре подчеркнули, что окончательная оценка будет дана после проведения полноценной проверки и всестороннего технического расследования. Создана межведомственная комиссия, куда вошли эксперты Минэнерго, МЧС, Росприроднадзора, ведущие специалисты центрального аппарата и должностные лица ряда территориальных органов Ростехнадзора.

В ведомстве пояснили, что аварийный пятый резервуар с 2016 года официально находился на ремонте, поэтому проверки в его отношении не производились. С 2017 года в общей сложности было проведено семь контрольных мероприятий, за нарушения выписали штрафы на четыре миллиона рублей.

Как пояснили агентству в компании РОТЕК, с 2017 года она вела переговоры с ПАО "Норникель" о внедрении системы прогностики и удалённого мониторинга. Это новшество обошлось бы в 20 миллионов рублей, однако могло позволить за два-три месяца спрогнозировать возможный износ оборудования и предотвратить аварийную ситуацию. Тем не менее в 2020 году "Норникель" отказался от установки.