Люксовый автомобиль Aston Martin вылетел в пешеходную зону на Новом Арбате — видео

Видео © Пятый канал

В Москве на Новом Арбате автомобиль Aston Martin стоимостью более 14 миллионов рублей наехал на препятствие и вылетел в пешеходную зону. В столичном ГУ МВД РФ Лайфу сообщили, что инцидент произошёл возле кинотеатра "Художественный".

По данным Пятого канала, водитель не справился с управлением и на большой скорости зацепил знак и бортик уличного перехода. В результате у машины оторвалось колесо, пострадали капот и моторный отсек. Находившийся за рулём мужчина чудом не пострадал. Травмы в ДТП получила девушка, но от госпитализации она отказалась.

Автомобиль мог участвовать в уличных гонках: камеры наблюдения зафиксировали быстрое передвижение двух машин друг за другом.

Отмечается, что владельцем люксового автомобиля является заместитель гендиректора по информационным технологиям авиакомпании "Сибирь" Павел Воронин. Его видели на месте ДТП, однако неизвестно, управлял ли он транспортным средством.

На место происшествия прибыли медики и сотрудники полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.