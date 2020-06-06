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"Готовь сани летом". Вотчина Деда Мороза начала приём туристических заявок

Летом она также не будет простаивать — в детском оздоровительном лагере смогут отдохнуть более 200 человек.

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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Резиденция Деда Мороза, находящаяся возле Великого Устюга Вологодской области, с 5 июня начала принимать заявки на бронирование мест для туристов в осенне-зимнем сезоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора регионального АО "Дед Мороз" Олега Васильева.

По его словам, вотчина зимнего волшебника не будет простаивать и летом — в детском оздоровительном лагере "Дружба" смогут отдохнуть более 200 человек. Также запланированы учебно-тренировочные сборы хоккеистов, фигуристов, волейболистов и борцов.

Самое главное — мы сейчас ждём снятия ограничений, возвращения турпотока. И в условиях, когда выездной туризм за пределы РФ находится в тяжёлой ситуации, мы рассчитываем, что именно внутренний туризм будет абсолютно востребован, — заключил Васильев, отметив, что в вотчине Деда Мороза к этому готовы.

Ранее глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга заявил, что в Северной столице готовы к открытию туристического сезона.

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