"Готовь сани летом". Вотчина Деда Мороза начала приём туристических заявок

Резиденция Деда Мороза, находящаяся возле Великого Устюга Вологодской области, с 5 июня начала принимать заявки на бронирование мест для туристов в осенне-зимнем сезоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора регионального АО "Дед Мороз" Олега Васильева.

По его словам, вотчина зимнего волшебника не будет простаивать и летом — в детском оздоровительном лагере "Дружба" смогут отдохнуть более 200 человек. Также запланированы учебно-тренировочные сборы хоккеистов, фигуристов, волейболистов и борцов.

— Самое главное — мы сейчас ждём снятия ограничений, возвращения турпотока. И в условиях, когда выездной туризм за пределы РФ находится в тяжёлой ситуации, мы рассчитываем, что именно внутренний туризм будет абсолютно востребован, — заключил Васильев, отметив, что в вотчине Деда Мороза к этому готовы.