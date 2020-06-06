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Посольство России ответило Госдепу на призыв "убраться" с Ближнего Востока

В дипмиссии задали вопрос американским коллегам, на каких основаниях военные США пребывают в Сирии.

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Фото © Flickr / Kent Wang

Посольство России в Вашингтоне ответило Госдепартаменту США на призыв покинуть Ближний Восток, напомнив, что в Сирии российские военные находятся по приглашению правительства страны.

Хотели бы напомнить, что российские военные находятся в Сирии по приглашению правительства, — сказано в сообщении диппредставительства в "Фейсбуке".

В посольстве также задали вопрос заместителю госсекретаря Дэвиду Шенкеру, на каких основаниях в Сирии пребывают американские военные, которых туда не звали ни власти страны, ни Совет Безопасности ООН.

Напомним, ранее Шенкер заявил, что России следует "убраться" с Ближнего Востока, так как она играет там деструктивную роль.

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